Vaccini: nel Lazio primo junior open day 12-16 anni con Pfizer

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Prosegue la campagna vaccinale nel Lazio. Da domani 10 giugno prenotazione per il primo junior open day 12/16 anni Pfizer, per le giornate di sabato 12 e domenica 13 giugno. Partecipano anche i pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni avverranno in 43 punti vaccinali distribuiti in tutta la regione: 8 nella asl Rm1; 4 nella asl Rm 2; 5 nella asl Rm 3; 4 nella asl Rm 4; 4 nella asl Rm 5; 4 nella asl Rm 6; 5 nella asl di Viterbo; 4 nella asl di Frosinone; 3 nella asl di Latina; 2 nella asl di Rieti. Prenotazione su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome accessibile anche dal portale salutelazio.it.

Sempre da domani 10 giugno alle 24:00 si aprira' la prenotazione per la fascia d'età 29-25 (nati 1992-1996), prenotazione su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome tutte le informazioni su salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta.

Prossime date di apertura delle prenotazioni per fasce di eta': domenica 13 giugno alle 24:00 ultima fascia d'età 24-17 (nati 1997-2004) dal 15 giugno possibile prenotare fascia 12-16 dal proprio pediatra prenotazioni su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome tutte le informazioni su salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta (ANSA).