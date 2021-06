Vaccini: Lazio, somministrate 66mila dosi, nuovo record

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Nella giornata di ieri 8 giugno, alla mezzanotte, sono state registrate 66mila somministrazioni di dosi di vaccino in tutta la regione, un nuovo record. La Campagna vaccinale prosegue rapida e l'organizzazione funziona.

Grazie a tutti per la collaborazione, insieme si vince".

Lo scrive in un comunicato l'Unità di Crisi della Regione Lazio.

(ANSA).