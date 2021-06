Scuola:finite lezioni, al via esami terza media in 6 regioni

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Terminate le lezioni, iniziano oggi gli esami di terza media in alcune scuole del Lazio, in Lombardia, Basilicata, Abruzzo, Sicilia e Valle d'Aosta. Sabato scorso si sono già concluse in Molise, Marche, Veneto, Emilia Romagna e Campania. E via via, con il passare dei giorni, suonerà l'ultima campanella oggi per gli studenti dell'Umbria e della Liguria, domani in Provincia di Trento e in Sardegna, l'11 per quelli del Piemonte e della Puglia, il 12 andranno in vacanza gli studenti calabresi. Gli ultimi, il 16 giugno saranno gli studenti della Provincia di Bolzano. Mentre la data degli esami di terza media viene decisa dai singoli istituti, ovviamente terminate lezioni e scrutini, la maturità partirà in tutta Italia dal 16 giugno. (ANSA).