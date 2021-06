Michetti, Roma è la mia città, torni Caput Mundi

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Sono assolutamente lusingato e ringrazio per questo tutti i partiti della coalizione di centrodestra. Sono contentissimo del ticket con la dottoressa Matone insigne magistrato. Roma è la mia città e il mio sogno.

Ora iniziamo insieme questa grande avventura per restituire insieme alla Città Eterno il ruolo di Caput Mundi". Lo dichiara in una nota il candidato di centrodestra per la corsa al Campidoglio Enrico Michetti. (ANSA).