Vaccini: Lazio,prima soglia immunità 70% a metà agosto

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Nella giornata di oggi nel Lazio sono state superate 3.800.000 di dosi somministrate dall'inizio dell campagna vaccinale. Il 53% della popolazione target ha ricevuto almeno una dose, il 26% ha concluso il percorso vaccinale.

L'obiettivo e' raggiungere la prima soglia di immunizzazione del 70% entro meta' agosto.

Neella prima settimana superate sono state superate le 10mila somministrazioni nelle farmacie. Aperte le prenotazioni open week over 18 Astrazeneca da mercoledi' 9 a domenica 13 giugno con ticket virtuale su app ufirst.

Un nuovo junior open day 12/16 anni Pfizer sabato 12 domenica 13 giugno e sabato 19 domenica 20 giugno. La prenotazione avverra' dal sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome accessibile anche dal portale salutelazio.it nei prossimi giorni saranno rese note le modalita' operative. aderiscono anche i pediatri di libera scelta.

La provincia di Rieti per il secondo giorno consecutivo con zero casi zero decessi. L'incidenza e Rt è da zona bianca. (ANSA).