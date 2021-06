++ Roma: De Vito, senza di me Raggi ora non ha maggioranza ++

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Ora il Movimento 5 Stelle non ha la maggioranza in Assemblea Capitolina". Lo ha detto all'ANSA il presidente del consiglio comunale, Marcello De Vito, che oggi ha annunciato il suo passaggio in Forza Italia dopo aver dato l'addio a M5S lo scorso 24 maggio. "In questo momento hanno 24 consiglieri su 49, sindaca compresa", specifica De Vito. "A questo aggiungerei il fatto che c'è molto malcontento non solo tra la base ma anche tra i portavoce - evidenzia - e molti seguiranno la mia decisione, soprattutto nei municipi. Ma non credo finirà lì". (ANSA).