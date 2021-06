Successo Junior open day, somministrate 200 dosi

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Grande successo per il primo Junior open day a Rieti con circa 200 dosi somministrate a utenti della fascia di eta' 12/16 anni. Sono previsti altri Junior open day in tutto il Lazio.

L'open week over 18 astrazeneca festa della repubblica si conclude oggi. Grande adesione in tutti gli hub del Lazio che hanno aderito all'iniziativa. Sold out anche gli slot last minute aggiuntivi messi a disposizione per le giornate di ieri e oggi. (ANSA).