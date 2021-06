Trovato il corpo di un uomo in una valigia in strada a Roma

Il corpo di un uomo di 37 anni, Luca De Maglie, è stato trovato in una valigia in strada a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 7 in via Federico Sacco, in zona Santa Maria del Soccorso, quando un passante ha contattato il 112 notando macchie di sangue che fuoriuscivano dalla valigia. La polizia, dopo aver visto all'interno la testa di un uomo, seguendo le tracce di sangue sono arrivati ad un appartamento dove hanno trovato la compagna. La donna avrebbe detto che, morto da diversi giorni, si sarebbe disfatta del corpo.

La donna è stata denunciata per occultamento di cadavere. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. Sul corpo dell'uomo la polizia non avrebbe ritrovato segni evidenti di violenza. L'ipotesi più accreditata al momento sembra essere quella di una morte per overdose.