Roma: l'Everton non riscatta Olsen

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Ora è ufficiale, l'Everton non riscatterà Robin Olsen. Lo rende noto il club inglese con una nota sul proprio sito con il portiere svedese che tornerà dunque nella Capitale dopo l'Europeo. L'estremo difensore non rientra nei piani di Tiago Pinto e della Roma, per questo il club giallorosso è al lavoro per trovare una squadra a Olsen per la prossima stagione. (ANSA).