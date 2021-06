Da Marina Abramovic a Sandro Veronesi per l'Estate al Maxxi

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Dal10 giugno torna Estate al MAXXI, calendario di appuntamenti estivi che animerà la piazza del museo con nomi dell'arte, della cultura, della musica, da Marina Abramović a Francesco Vezzoli, da Levante aVasco Brondi, Luca Barbarossa, Jhumpa Lahiri, Sandro Veronesi, Valerio Magrelli, Slavoj Žižek e altri. In cartellone tante proposte per le diverse sezioni: per "Libri e musica" si comincia il 10 giugno alle 21 con Levante, che presenta il suo romanzo E questo cuore non mente (Rizzoli), primo di una serie di appuntamenti che coniugano letteratura e musica. Si prosegue l'11 giugno (21:00) con Vasco Brondi insieme allo scrittore Paolo Di Paolo.

E ancora: Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle che venerdì 18 giugno alle 21 presenta il suo ultimo libro Atlante delle case maledette (Rizzoli Lizard) mentre il 24 giugno, sempre alle 21, Luca Barbarossa in dialogo con Ernesto Assante, presenta Non perderti niente (Mondadori). La musica torna a luglio con la presentazione dell'album di Rachele Bastreghi, Psychodonna, primo vero lavoro solista per la musicista dei Baustelle (martedì 6 luglio alle 21.00) .

E ancora tanti altri appuntamenti dedicati ai libri: tra gli altri la presentazione il 22 giugno alle 18:30 de Il quaderno di Nerina (Guanda), il nuovo romanzo del Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri, con la partecipazione di Valerio Magrelli e Sandro Veronesi. Per "incontri di approfondimento alle mostre", talk con gli artisti: il 22 giugno alle 21 Francesco Vezzoli, vincitore del bando Italian Council , racconta il suo progetto insieme all'archeologo Marcello Barbanera, al Direttore Fondazione Brescia Musei Stefano Karadjov e al Direttore MAXXI Arte Bartolomeo Pietromarchi . In occasione della mostra Più grande di me. Voci eroiche dalla ex Jugoslavia, il 16 luglio alle 21 Marina Abramović in conversazione con il Direttore Artistico del MAXXI Hou Hanru, ripercorrerà la sua carriera.

Anche il Cinema è protagonista con un programma di proiezioni a cura di Mario Sesti e le serate di Alice nella città. Infine le "iniziative speciali" tra le quali Moodguides playlist su Spotify che racconta mood e atmosfera degli eventi in programma.

