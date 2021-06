Covid: Lazio verso zona bianca, incidenza 35/100mila e Rt 0,65

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Nel Lazio l'incidenza dei casi di Covid-19 è a "35/100mila, RT a 0,65. Prosegue il trend positivo e questo ci porterà nei tempi previsti alla zona bianca". Così l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, confermando l'arrivo in bianca per metà mese.

"Oggi su oltre 10mila tamponi (-1029) e oltre 12mila antigenici per un totale di oltre 22mila test, si registrano 211 nuovi casi positivi (+16), i decessi sono 4 (-6), i ricoverati sono 838 (-44). I guariti sono 1.532, le terapie intensive sono 143 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,9%.

I casi a Roma città sono a quota 102", spiega l'assessore facendo il punto quotidiano. (ANSA).