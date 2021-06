Vaccini: Lazio, oggi dosi a 17mila maturandi

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Nel primo giorno di vaccino ai maturandi nel Lazio 17mila ragazzi. Inoltre oggi sono partite le vaccinazioni nelle farmacie con oltre 2.300 le somministrazioni nella prima giornata e un totale di oltre 31mila prenotazioni gia' effettuate nel mese di giugno.

Domani 2 giugno per la Festa repubblica ci sarà l'avvio dell'open week Astrazeneca over 18: i posti a disposizione sono esauriti e verranno implementati per sabato 5 e domenica 6 giugno sempre con ticket virtuale sulla app ufirst.

I ticket verranno staccati da giovedi' 3 giugno. (ANSA).