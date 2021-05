Vaccini:Lazio,già 16mila prenotazioni open week Astra over18

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Nelle prime ore sono circa 16mila le prenotazioni con ticket virtuale sulla app ufirst per l'open week Astrazeneca Festa della Repubblica per over 18 che avrà luogo da mercoledi' a domenica 6 giugno in 50 hub vaccinali di tutto il Lazio. Sono disponibili 50mila dosi con seconda dose dopo ferragosto". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"In una settimana sono stati recuperati 131.066 assistiti nella fascia d'età 60/69 anni, portando così la percentuale di almeno una dose di somministrazione di vaccino anti covid oltre il 77%" aggiunge.

Alle ore 22 si chiuderanno le prenotazioni per i maturandi.

(ANSA).