Vaccini: Lazio, al via domani somministrazioni in farmacie

Nel Lazio le vaccinazioni anti-Covid in farmacia diventano realtà. Partiranno domani le somministrazioni con il vaccino J&J. Attive nella prima settimana 513 farmacie sparse sul territorio poi se ne aggiungeranno altre a partire da lunedì prossimo. Dai dati di Federfarma Roma risultano 12.825 le dosi che avranno a disposizione le farmacie fino al 6 giugno: pari a 25 ognuna. Ed è boom di prenotazioni per le prime due settimane. In 31mila hanno già prenotato il vaccino da domani al 14 giugno. "Il numero di farmacie in cui è possibile ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid aumenterà ogni giorno in maniera costante e massiccia" ha spiegato Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma che ha sottolineato: "Il lavoro è stato tanto ma siamo certi che la strada intrapresa sia quella giusta. La quantità enorme di prenotazioni arrivate lo dimostra". E il Lazio è una delle prime regioni italiane ad avviare la vaccinazione in farmacia.