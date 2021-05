Vaccini: Lazio, al via corsi di formazione per farmacisti

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Questa mattina, al Centro Vaccinale 'La Vela' del Policlinico Tor Vergata, sono iniziati i corsi di formazione per abilitare i farmacisti a somministrare i vaccini anti Sars Cov-2. "Suddivisi in turni mattutini e pomeridiani i primi 12 farmacisti selezionati nel Lazio affiancheranno i nostri medici inoculatori per svolgere la formazione pratica che li porterà, nei prossimi giorni, ad essere operativi presso le farmacie della nostra Regione", spiega in una nota la Direzione generale del Policlinico di Tor Vergata. "L'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le province autonome e Federfarma e Assofarm prevede infatti che con l'aumentare della disponibilità dei vaccini cresca, di pari passo, il numero delle sedi vaccinali per garantire la massima capillarità sul territorio, arrivando persino a diventare Hub notturni per diverse aree romane. Il Direttore Generale del PTV Giuseppe Quintavalle accoglie questa mattina il Dr. Emiliano Mancini, Direttore Generale Farmacap ad interim e l'Avv. Iacopo Marzetti, Commissario Straordinario Farmacap per dare inizio a tale importante momento sinergico in cui la figura del farmacista amplia la propria formazione e si mette al servizio della comunità facendo così crescere i presidi sanitari di riferimento ai quali rivolgersi in piena fiducia", prosegue la nota.

"Con i vaccini in farmacia - dichiara l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato - si rafforza tutta la rete territoriale delle somministrazioni. Un impianto strutturale che sarà indispensabile nei prossimi mesi della campagna vaccinale".

