Sicurezza: neo questore Roma, presenti in tutte aree movida

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Non c'è zona particolarmente sensibile per la movida che non abbia dispositivi di presidio.

Siamo presenti in tutte le aree e questo è frutto di rimodulazione periodica fatta in prefettura. Tutte le aree interessate da movida sono oggetto di attenzione". Così il neo questore di Roma, Mario Della Cioppa, nella sua prima conferenza stampa a San Vitale. "Tutti questi servizi hanno permesso di intervenire tempestivamente quando si sono verificati scenari particolari - ha aggiunto -. Stiamo svolgendo un'analisi evolutiva delle aree interessate da movida in vista della lenta riapertura".

"Su Ostia è stato fatto un lavoro importante questa azione deve continuare. La nostra attenzione è continua", ha detto, tra l'altro, il neo questore "Negli ultimi 2 o 3 anni è stata svolta una importante attività di repressione - ha aggiunto - Riguardo quel territorio è evidente che è necessario un intervento di sistema e analisi insieme alla Prefettura di Roma". (ANSA).