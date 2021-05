Covid: nel Lazio 251 nuovi casi,zero decessi in tre province

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Oggi su quasi 7mila tamponi nel Lazio (-2461) e oltre 3mila antigenici per un totale di oltre 10mila test, si registrano 251 nuovi casi positivi (-27), i decessi sono 4 (-2), i ricoverati sono 929 (+16). I guariti 1292, le terapie intensive sono 146 (-6)". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 3,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,5%.

I casi a Roma citta' sono a quota 169 - aggiunge - .I dati di oggi si confermano tra i piu' bassi negli ultimi 7 mesi" sottolinea l'assessore. "Nelle province di Latina, Frosinone e Viterbo si registrano zero decessi e nella provincia di Rieti zero nuovi casi", conclude. (ANSA).