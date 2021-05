Vaccini: Lazio, alla Nuvola oltre 200mila somministrazioni

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Al centro vaccinale "la Nuvola" a Roma sono state superate le 200mila somministrazioni dal giorno dell'apertura cioè dal 22 febbraio al 28 maggio scorso. Sempre sul fronte delle vaccinazioni nel Lazio per i maturandi domani alle ore 22.00 si chiuderanno le prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ accessibile anche dal portale www.salutelazio.it. (vaccino Pfizer).

Sempre domani, invece, per gli over 18, partiranno le prenotazioni per open week Astrazeneca festa della Repubblica: disponibili ticket virtuali sulla app ufirst. Le vaccinazioni per gli over 18 si svolgeranno nei giorni 2, 3, 4, 5 e 6 giugno, in 50 hub di somministrazione. Disponibili complessivamente 50mila dosi, richiami a fine agosto. (ANSA).