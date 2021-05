Teatro delle acque, villa d'Este festeggia 20 anni di Unesco

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Villa d'Este a Tivoli festeggia i primi i vent'anni nella World Heritage List Unesco e si regala, fino al 9/1, la mostra Il teatro delle acque: Villa d'Este da giardino degli italiani a patrimonio universale, galleria per immagini nata per raccontare il carattere universale e rappresentativo di questo giardino delle meraviglie del Rinascimento. Al centro, una collezione di foto in bianco e nero, in arrivo per lo più dal Fondo Attualità (1927-56) dell'Archivio Storico di Istituto Luce Cinecittà, costituito per documentare ufficialmente, insieme ai cinegiornali, la vita politica e sociale dello Stato fascista, che testimoniano non solo lo stato della villa, ma anche l'uso scenografico e seduttivo che se ne fece negli anni in cui fu sede di rappresentanza del Ministero degli Esteri.

Ecco allora nei tratti in bianco e nero si riconoscono l'allora Primo Ministro italiano, Benito Mussolini, insieme al cancelliere della Repubblica di Weimar Heinrich Brüning, il Ministro degli Esteri tedesco Julius Curtius, che il 7 agosto 1931 scendono la scalinata sul Gran Viale verso il giardino.

Pochi mesi prima, ecco invece il Ministro della Marina Giuseppe Sirianni e il principe imperiale del Giappone Nobuhito Takamatsu a passeggio. O il futuro primo ministro britannico, il conservatore Sir Chamberlain, che elegantissimo con bastone e bombetta, si mette in posa sul bordo della Fontana di Nettuno.

Filmati d'epoca (1930-78) di Istituto Luce Cinecittà restituiscono invece una narrazione parallela, intessuta di ospiti ed eventi di rilievo, fino all'immagine raffinata e vintage della villa evocata dalle pubblicità degli anni Settanta. "Una narrazione - dice il direttore Andrea Bruciati - pensata per un pubblico internazionale, anche cinese, che ci auspichiamo nei mesi possa tornare a visitare i nostri siti".

