Vaccini: nel Lazio a 46% target, camper arriva a Amatrice

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Nel Lazio la campagna vaccinale ha raggiunto con la prima dose Il 46% della popolazione adulta.

Oltre il 21, 5% ha completato il ciclo di vaccinazione. E' quanto fa sapere l'assessore alla sanità del Lazio Alessio d'Amato.

Numerose sono le iniziative in campo. Domani il camper itinerante arriverà presso il presidio sanitario di Amatrice, il paese devastato dal terremoto del 2016. Sul fronte della vaccinazione ai maturandi grande successo di adesioni, lunedì 31 alle ore 22.00 si chiuderanno le prenotazioni. Al momento sono 40mila i prenotati, a cui verrà data una copia della costituzione della repubblica italiana. Prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ accessibile anche dal portale www.salutelazio.it.

C'è poi l'open week AstraZeneca festa della repubblica aperto dai 18 anni in su: mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 giugno. La prenotazione avverrà sulla App Ufirst con ticket virtuale a partire da lunedì 31 maggio in 50 hub di somministrazione. Disponibili complessivamente 50mila dosi, richiami a fine agosto; Le percentuali di copertura della popolazione target alla mezzanotte del 28 maggio sono: over 90: 99,9% prima dose, 90% seconda dose; over 80: 93% prima dose, 86% seconda dose; over 70: 85% prima dose, 38% seconda dose; over 60: 75% prima dose, 20% seconda dose. (ANSA).