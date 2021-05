Presidio antifascista sotto Campidoglio,a sorpresa c'è Raggi

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - La sindaca Virginia Raggi, a sorpresa, ha partecipato stamani al presidio antifascista organizzato dall'Anpi in piazza del Campidoglio. La sindaca è scesa dal suo ufficio per salutare i manifestanti.

L'Associazione nazionale Partigiani d'Italia è scesa in piazza contro l'autorizzazione data a Casapound per la manifestazione di oggi in piazza Santi apostoli.

"Lo svolgimento della manifestazione nazionale di una organizzazione dichiaratamente fascista costituisce un gravissimo oltraggio ai valori fondativi della Repubblica democratica e ai principi sanciti dalla Costituzione nata dall'antifascismo, dalla Resistenza e dalla Lotta di Liberazione, oltre che una palese violazione delle Leggi che vietano la propaganda e la ricostituzione del partito fascista", afferma il comitato provinciale dell'Anpi di Roma che nei giorni scorsi aveva chiesto che la manifestazione di Casapound fosse vietata. (ANSA).