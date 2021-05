Vaccini: Lazio, 45% con una dose, 21% immunizzato

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Nel Lazio oltre il 45% della popolazione target ha ricevuto almeno una dose di vaccino e piu' del 21% ha completato il percorso vaccinale. Sono aperte le prenotazioni per il vaccino anche per chi sosterra' esami finali nelle scuole di formazione regionali oltre che per i maturandi.

Le prenotazioni avverranno sempre su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ accessibile anche dal portale salutelazio.it e le somministrazioni avverranno martedi' 1, mercoledi' 2 e giovedi' 3 giugno. In dono la copia della carta costituzionale Inoltre ci sarà un open week Astrazeneca festa della repubblica aperto dai 18 anni in su: mercoledi' 2, giovedi' 3, venerdi' 4, sabato 5 e domenica 6 giugno. La prenotazione avverra' sulla app ufirst con ticket virtuale a partire da lunedi' 31 maggio in 50 hub di somministrazione. Disponibili complessivamente 50mila dosi con richiami a fine agosto. (ANSA).