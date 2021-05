Stadio Roma: Fienga "bene decisione Giunta su Tor di Valle"

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Accogliamo positivamente questa decisione della Giunta capitolina che chiude il provvedimento di revoca degli atti sul progetto di Tor di Valle". Così, in una dichiarazione all'ANSA, l'ad della Roma Guido Fienga. "Restiamo in attesa della decisione finale dell'aula Giulio Cesare - prosegue il dirigente giallorosso - affinché possa iniziare un nuovo percorso di confronto con l'Amministrazione di Roma Capitale, la Regione e tutte le istituzioni interessate per realizzare uno stadio verde, sostenibile e pienamente in linea con le esigenze della Città, del Club e soprattutto dei nostri tifosi". (ANSA).