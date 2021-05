Rapina da 45mila euro alle poste a Roma, caccia a banda buco

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Rapina da 45mila euro stamattina in un ufficio postale di via dei Colli Portuensi a Roma. I rapinatori, armati di pistola e taglierino, sono entrati nell'ufficio attraverso un buco nel muro effettuato nei locali del magazzino. Una volta dentro, a volto coperto, si sono fatti consegnare il denaro che era stato appena depositato. Poi sono scappati. Sul posto la polizia. Non risultano feriti. Sulla vicenda indagano gli investigatori della Squadra Mobile di Roma.

(ANSA).