Opera di Roma, Alejo Pérez dirige Wagner e Šostakovič

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Ultimo concerto sinfonico, sabato 29 maggio alle 20, per l'Opera di Roma che scalda i motori in vista dell'apertura della stagione estiva al Circo Massimo a partire dal 15 giugno con Il trovatore di Giuseppe Verdi diretto da Daniele Gatti. L'appuntamento finale al Teatro Costanzi con la musica dal vivo per i 500 spettatori ammessi in sala vedrà sul podio il maestro argentino Alejo Pèrez con l' Ouverture dal Rienzi Richard Wagner e la Sinfonia n. 5 in re minore, op. 47 di Dmitrij Šostakovič.

"Riprendere la musica, con gli amici, in questa casa, dove mi sono sempre sentito così bene, è per me davvero una grande gioia, una festa - ha detto Pérez -. E poi torno per dirigere di nuovo Šostakovič. La sua Sinfonia n. 5 è un vero capolavoro dalla potentissima qualità narrativa. La profondità russa è al suo meglio, in un enorme spettacolo di fuochi d'artificio orchestrali. In Rienzi si sente già il Wagner che sarebbe diventato, ma anche un accenno alle radici da cui proviene la sua affinità per la grande opera. Non vedo l'ora di sentire la connessione molto speciale con il pubblico dal vivo e condividere con tutti gli spettatori la gioia che stiamo provando sul palcoscenico''. Il maestro argentino negli scorsi anni si è affermato ne Il naso di Šostakovič, la Lulu di Berg e, più recentemente, ne L'angelo di fuoco di Prokof'ev. Il concerto sarà trasmesso anche in diretta sulle frequenze di Rai Radio3. (ANSA).