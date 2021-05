Covid: Lazio, Rt a 0,74

Con un indice Rt ben al di sotto di 1 e l'incidenza dei contagi in calo, il Lazio rimodula la rete ospedaliera riconvertendo in regime ordinario circa 1200 posti letto. E intanto va avanti la campagna di vaccinazione anti-Covid. Boom di prenotazioni online tra i maturandi nel primo giorno di apertura: in poche ore sono state circa 30mila. Le somministrazioni con Pfizer ci saranno martedì, mercoledì 2 giugno e giovedì. "Grande successo che garantira' ai ragazzi di sostenere esami in sicurezza - ha commentato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato spiegando che per i ragazzi è previsto "in dono una copia della carta costituzionale". Nei prossimi giorni è in programma anche l'Open Week Astrazeneca festa della Repubblica: da mercoledi' a domenica. La prenotazione avverra' sulla app ufirst con ticket virtuale.

E nelle ultime 24 ore su oltre 25mila test si registrano 361 nuovi casi positivi (+43 rispetto a ieri), i decessi sono 9 (-9), i ricoverati sono 1061 (-45). I guariti 1324, le terapie intensive sono 165 (-12). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 1,4%. I casi a Roma città sono a quota 202. L'Rt è a 0,74 e l'incidenza 52,81/100mila abitanti. E proprio ieri l'assessore D'Amato, alla luce del calo dell'incidenza dei contagi, ha previsto a breve un possibile passaggio del Lazio in zona bianca. «La vaccinazione è fondamentale e abbiamo visto che ha contribuito a far calare in modo importante l'incidenza dei contagi - ha detto -. Ora siamo a circa 50 su 100mila abitanti che è un'incidenza molto bassa, continuando così in tre settimane il Lazio sarà in zona bianca». Al momento nella regione i casi positivi sono complessivamente 22746. I ricoverti in reparto 1061 e in terapia intensiva 165. Mentre 21520 in isolamento domiciliare. I morti sono 8144 e i guariti 310001.