A Orte fermata Alta Velocità, Zingaretti, "giornata storica"

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Una nuova fermata dell'Alta velocità a Orte, in provincia di Viterbo. Dopo Cassino e Frosinone, salgono così a cinque nel Lazio. Dalla prossima estate saranno due i Frecciarossa che collegheranno ogni giorno il comune del viterbese alle principali città italiane. "Oggi è una giornata storica per la nostra regione, per la provincia di Viterbo e per l'Italia vista la collocazione strategica di Orte - ha sottolineato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti durante la presentazione del progetto - . In pochi mesi grazie a questa collaborazione siamo passati nel nostro territorio da 2 a 5 fermate dell'Alta velocità. La mobilità post-Covid per questo territorio sarà migliore. Orte è un centro nevralgico di interscambio. Siamo impegnati sulla strada Orte-Civitavecchia che collegherà il più grande porto crocieristico del Mediterraneo con questa rete ferroviaria. A mio giudizio - ha aggiunto - nel rapporto con Umbria farà tantissimo per far diminuire il traffico su gomma verso la Capitale. E' un atto concreto in linea con il modello di sviluppo verso cui l'Italia sta andando". Zingaretti ha anche sottolineato: "Grazie a questa collaborazione sono in cantiere altri grandi svolte che il territorio aspetta da tempo come la chiusura dell'anello ferroviario della Capitale che sarà un'altra rivoluzione che darà qualità benessere alle persone e un aumento della competitività per il nostro sistema territoriale" (ANSA).