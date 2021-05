Ama, operazioni di sepoltura di Gigi Proietti in accordo con la famiglia

"Le operazioni di sepoltura delle spoglie di Gigi Proietti sono seguite in stretto raccordo dalla famiglia Proietti, Ama spa e Roma Capitale secondo le disposizioni della stessa famiglia del grande artista italiano". Lo comunica l'Ama, in una nota congiunta con la famiglia del regista e attore scomparso lo scorso anno. Ama fin da subito si è messa in contatto con la famiglia di Gigi Proietti per assicurarne una degna sepoltura - si legge nella nota -. Il Maestro è deceduto il 2 novembre, è stato cremato il 10 novembre e le ceneri sono state consegnate alla famiglia il giorno successivo. Già da novembre dello scorso anno, tecnici di Ama-Cimiteri Capitolini, insieme ad un rappresentante di Roma Capitale, hanno effettuato una serie di sopralluoghi con i congiunti del grande artista romano in più aree del Cimitero Monumentale del Verano. La scorsa settimana, i familiari di Gigi Proietti hanno individuato e scelto la soluzione più idonea tra quelle visionate, comunicandola ad AMA e agli uffici preposti di Roma Capitale. La richiesta riguarda la concessione di un'area per cappella da edificare, collocata nella parte nuova del cimitero Verano, vicino al Sacrario Militare".

"La mancata sepoltura di Gigi Proietti a molti mesi dalla sua scomparsa è uno 'sconcio'". Lo ha detto Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma e leader di Azione, a Rainews 24. "Si è fatto a gara di retorica, si sono intitolati teatri e poi non si riesce a seppellire perché a Roma non si è in grado di tumulare i morti. Questo capita perché nella nostra città, da anni, si aspettano investimenti per costruire nuovi cimiteri. In un Paese normale - ha proseguito- , in una città normale, il sindaco che è proprietario dell'Ama, la municipalizzata che gestisce i cimiteri e fa questo disatro, viene fatto dimettere a furor di popolo. La gestione dei trasporti è la peggiore d'Europa, quella dei rifiuti è la peggiore d'Europa, ma se non riesci a seppellire i morti te ne vai", ha concluso Calenda.

"Non c'è posto a Roma per seppellire Gigi Proietti. Questa vicenda, che riguarda un simbolo della città, racchiude anche la sofferenza di tante famiglie che in questi mesi non hanno potuto dare degna sepoltura ai loro cari a causa del caos nei cimiteri romani. E' l'ennesimo fallimento della giunta Raggi e della sua gestione dei servizi comunali, su cui ormai resta poco da dire, se non sottolineare la necessità di raddoppiare gli sforzi per archiviare questa fase infelice per la Capitale d'Italia". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.