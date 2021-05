Vaccini: Lazio, prime dosi al 43% target

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Nel Lazio le prime dosi sono andate ad oltre il 43% della popolazione target (2.000.086). Il totale delle vaccinazioni è 3.066.240. Sono 20mila le prenotazioni nelle farmacie.

E il 2 giugno esordirà il week day della festa della repubblica con Astrazeneca che si protrarrà fino al 5 giugno. La prenotazione avverra' sulla App ufirst con ticket virtuale.

Da oggi martedi' 25 maggio alle ore 24 prenotazione per fascia di eta' 43/40 anni (1978/1981). Sempre da oggi avviate le prenotazioni per fasce di eta' per personale Aire, italiani residenti all'estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma. Tutte le prenotazioni saranno effettuate dal portale salutelazio.it. (ANSA).