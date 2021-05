Polizia: Della Cioppia lascia Catania, è nuovo Questore Roma

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Mario Della Cioppa lascia la guida della Questura di Catania per assumere l'incarico di Questore di Roma. "Ho vissuto due anni di intensissima attività - - afferma Della Cioppa nel rendere noto il trasferimento - con trasporto, in maniera totalizzante, dalla mattina alla sera senza soluzioni di continuità. Da vero e proprio catanese, come dovunque andrò, un po' mi sentirò sempre dentro. In questo periodo, abbiamo cercato di rilanciare il controllo del territorio strumento indispensabile per affermare la presenza dello Stato a tutela del cittadino. Crediamo di esserci riusciti assicurando una presenza costante della Polizia di Stato affianco delle altre Forze di Polizia in ogni angolo della città metropolitana innanzitutto" Mario Della Cioppa prende il posto di Carmine Esposito, nominato prefetto di Foggia dal Consiglio dei ministri dello scorso 17 maggio. Nato a Pescara, Della Cioppa si insedierà domani 26 maggio. (ANSA).