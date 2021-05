Lazio: la settimana in consiglio regionale

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il presidente Marco Vincenzi, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo, ha convocato la seduta ordinaria del consiglio regionale n.93, in modalità telematica, per mercoledì 26 maggio 2021, alle ore 11, per la trattazione dei seguenti argomenti: testo unificato delle proposte di legge n. 64 e 65 e della proposta di deliberazione consiliare n. 41. La conferenza dei capigruppo ha altresì stabilito di aggiornare la seduta ordinaria del Consiglio regionale n.92, in modalità telematica, a mercoledì 26 maggio 2021, al termine della seduta consiliare n.93, per la prosecuzione dell'esame dei punti già all'ordine del giorno.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI Martedì 25 maggio Ore 11, 00 - modalità telematica IX Commissione Ore 12 - modalità telematica I Commissione Ore 12 - modalità telematica X Commissione Ore 14 - modalità telematica V Commissione Ore 17 - modalità telematica IV Commissione XI Commissione Mercoledì 26 maggio Ore 10, modalità telematica II Commissione - Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli Giovedì 27 maggio Ore 10:00 - sala: Modalità telematica VI Commissione - Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti (ANSA).