Zingaretti,riapre palestra legalità Ostia,simbolo ripartenza

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Dopo lo stop per la pandemia, riapre la palestra della legalità "Talento & Tenacia" di Asp Asilo Savoia, nata a Nuova Ostia in uno stabile confiscato alla mafia, grazie all'accordo tra Regione Lazio, Tribunale di Roma e Asilo Savoia. All'evento hanno partecipato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Presidente dell'Azienda Pubblica di servizi alla persona Asilo Savoia, Massimiliano Monnanni. "E' un grande piacere assistere a questo momento perché questa riapertura è anche simbolo della ripartenza del territorio e del paese dopo la grave emergenza Covid - ha sottolineato Zingaretti -. Oggi, grazie ai sacrifici che abbiamo sostenuto come comunità, possiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo, pur conservando prudenza e responsabilità. Questo luogo inoltre è speciale perché racchiude in sé il senso dell'impegno, della fatica e della tenacia di chi ha creduto fino in fondo alla possibilità di una Palestra della Legalità, che restituisse ai cittadini quello che la malavita aveva tolto. Un grande successo e un grande orgoglio". (ANSA).