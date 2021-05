Vaccini: Assessore Lazio, serve riequilibrio 100mial dosi

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - In prime 3 ore circa 6mila i cittadini del Lazio hanno prenotato il vaccino in farmacia. Da domani martedi' 25 maggio alle ore 24 prenotazione per fascia di eta' 43/40 anni (1978/1981) e sempre da domani avvio delle prenotazioni per personale Aire, italiani residenti all'estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma.

"Abbiamo chiesto al commissario Figliuolo di tener conto nella ripartizione dei vaccini del personale delle ambasciate e delle somministrazioni già effettuate ai residenti di altre regioni per un totale di circa 100mila dosi", dice l'assessore Alessio D'Amato. (ANSA).