Tokyo: beach volley; Lupo "ai Giochi per confermarci"

(ANSA) - FIUMICINO, 24 MAG - E' scattato il conto alla rovescia per i Giochi olimpici di Tokyo anche per Daniele Lupo e Paolo Nicolai, coppia argento olimpico a Rio de Janeiro nel 2016 nel beach volley. E s'intensificano i passi per arrivare nelle massime condizioni in Giappone. Questa mattina, dall'aeroporto di Fiumicino, per i due atleti dell'Aeronautica militare, già qualificati alle Olimpiadi, la partenza per Mosca per una tappa del World Tour 2021, assieme al tecnico federale Matteo Varnier, con il quale in primavera hanno lavorato anche presso il CPO di Formia. "Ormai Tokyo è nel mirino - ha detto Lupo prima dell'imbarco su un volo Aeroflot - Stiamo partendo per la Russia per un torneo che ci dirà a che punto siamo in vista dell'appuntamento olimpico. Poi ci sposteremo nella Repubblica Ceca e faremo un mese di preparazione in vista delle Olimpiadi.

Siamo in fiducia: non vediamo l'ora di essere in Giappone, entrare in campo e dare il massimo, come sempre. Vogliamo confermare quanto realizzato di bello a Rio de Janeiro ed il livello raggiunto: sono stati cinque anni impegnativi ma siamo pronti a superare qualsiasi ostacolo. La pandemia sicuramente ha posto anche a noi dei problemi, ma siamo cresciuti e già a buon punto della preparazione", ha concluso il trentenne atleta di Fregene. (ANSA).