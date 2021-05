Covid: Lazio,cala incidenza, aperte prenotazioni in farmacia

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "I dati di oggi confermano la frenata del trend dell'incidenza. Roma ha 177 casi positivi, tra i numeri più bassi degli ultimi otto mesi. Questo è senza dubbio l'effetto della campagna vaccinale. Ora avanti tutta recuperando anche quelle incertezze sulla vaccinazione in alcune fasce di età. Aperte ora le prenotazioni in farmacia". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Ai medici di medicina generale si stanno aggiornando gli elenchi dei loro assistiti vaccinati e prenotati, dunque sarà loro compito effettuare un recall fra coloro che non si sono vaccinati e che non risultano fra i prenotati - aggiunge -. Questa operazione è molto importante e possono farla innanzitutto i medici di medicina generale, convincendo alla vaccinazione gli utenti che abbiano ancora dei dubbi." (ANSA).