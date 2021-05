Covid: controlli a Roma,70 multe e chiusure in piazze movida

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Chiuse alcune piazze della movida e oltre 70 le sanzioni elevate per mancato rispetto norme anti-contagio. E' il bilancio dei controlli effettuati nel weekend dalla polizia locale a Roma.

Sono oltre 70 le irregolarità per le quali è scattata la sanzione per violazione delle regole anti-Covid: assembramenti, mancato uso delle mascherine, vendita e consumo irregolare di bevande alcoliche i principali illeciti riscontrati.

Numerosi gli interventi per evitare assembramenti, con chiusure temporanee di strade e piazze nei luoghi tipici della movida, come Rione Monti, Piazza Bologna, San Lorenzo e Trastevere, che si sono rese necessarie per far defluire i gruppi di persone presenti.

A Piazza San Calisto due ragazzi, invitati ad indossare la mascherina, hanno tentato di aggredire gli agenti e uno di questi, italiano di 20 anni, è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Controlli hanno riguardato anche i parchi, le Ville storiche ed il litorale romano. (ANSA).