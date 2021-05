Vaccini:Lazio,con Figliuolo sintonia,aspettiamo 100mila dosi

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Con il generale Figliuolo c'è una totale sintonia e bene ha fatto il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a dichiarare come sia ottimo il rapporto fra le regioni e la struttura commissariale". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Il Lazio, anche questa settimana, viaggia sopra gli obiettivi e ha già somministrato la prima dose ad oltre il 40% della popolazione target - prosegue - Aspettiamo 100mila dosi per compensare le vaccinazioni fatte ai non residenti e al personale delle ambasciate". (ANSA).