Vaccini: Lazio, dal 24 prenotazioni per J&J nelle farmacie

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Da lunedì 24 maggio inizio prenotazioni sul portale regionale Salutelazio del vaccino J&J nelle farmacie, si accede alla farmacia prescelta previa prenotazione" , mentre da "martedì 25 maggio avvio prenotazioni per personale aire, italiani residenti all'estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma". Lo fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, il fa quale ha sottolineato il "grande successo per il secondo Open day Astrazeneca over 35. Sold out nei 30 hub dedicati del Lazio". (ANSA).