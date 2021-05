Roma: Gualtieri, avanti con commissari per opere Giubileo

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Due commissari per realizzare le opere di mobilità necessarie entro il Giubileo del 2025 a Roma.

Uno per un 'pacchetto' di quattro tranvie, in particolare quella Termini-Vaticano-Aurelio, e l'altro per il Ponte dei Congressi.

"Oggi noi presentiamo una proposta concreta. Lo facciamo nello spirito di voler dare un contributo concreto per risolvere problemi e scongiurare dei rischi". Lo dice il deputato dem Roberto Gualtieri, candidato del Pd alle primarie di centrosinistra per la corsa al Campidoglio, presentando una parte del suo programma per Roma, durante una conferenza stampa a largo Enrico Berlinguer.

Gualtieri ha puntato sulla questione "opere per la mobilità" soprattutto in vista del Giubileo, presentando la proposta di "commissariare le cinque grandi opere per Roma e per il Giubileo per realizzarle in tempo". "Proponiamo che la lista che sta per essere presentata al ministro Giovannini - ha detto Gualtieri - si integri con la nomina di due commissari aggiuntivi, uno per le tranvie, l'altro per il Ponte dei Congressi. Il primo pacchetto è composto da 4 opere, la più rilevante è la Tva, Termini-Vaticano-Aurelio, uno snodo cruciale che collega la linea 8 e il quartiere Aurelio. Non sfugge a nessuno che è un collegamento utile e indispensabile per il Giubileo e che per ritardi di progettazione rischia di essere esclusa dal Pnrr.

Infine per "il Ponte dei Congressi, opera già finanziata, e che a oggi sarebbe pronta solo al 2026 con i cantieri attivi nell'anno del Giubileo, siamo certi che la procedura commissariale può velocizzare i tempi", ha concluso. (ANSA).