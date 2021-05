Lazio: Inzaghi, 'stagione estenuante, c'è rammarico'

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "È stata una stagione estenuante, complicata per tutti impegnativa, praticamente ne abbiamo fatte due in una. La chiudiamo in Europa per il quinto anno consecutivo con un po' rammarico per non aver centrato la Champions. Ma è stata comunque un'ottima stagione". Lo dice l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, a Lazio Style Radio, alla vigilia dell'ultimo match in casa del Sassuolo. (ANSA).