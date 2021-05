Covid: intervengono per folla, bomba carta contro vigili

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - All'arrivo della polizia locale intervenuta per circa 300 giovani che si erano radunati nella piazza al centro di Roma, con tanto di musica al seguito, sono stati tirati contro gli agenti oggetti e una bomba carta. E' accaduto ieri seta a Piazza di Santa Caterina della Rota, vicino Campo de' Fiori. A riferirlo la polizia locale. Per riportare la situazione alla calma è scattato l'isolamento temporaneo dell'area. In corso gli accertamenti per risalire ai responsabili.

Altre chiusure, causa affollamenti, sono scattate a Piazza Bologna, a San Lorenzo, a Piazza dell'Immacolata e Largo degli Osci. A Piazza San Calisto, durante i controlli, due ragazzi, invitati ad indossare la mascherina, si sono rivoltati contro gli agenti e uno di questi, italiano di 20 anni, è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. (ANSA).