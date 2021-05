Vaccini: Lazio, prime dosi a oltre il 40% popolazione target

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Nel Lazio le somministrazioni delle prime dosi di vaccino hanno superato il 40% della popolazione target. E' quanto fa sapere l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. La campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato. Domani sabato 22 e domenica 23 maggio, seconda edizione open day over 40 Astrazeneca solo con ticket virtuale sulla app ufirst presso 30 hub vaccinali in tutto il Lazio. Per i Maturandi è stata spedita alle scuole l'informativa sulle modalità di prenotazione dei vaccini Pfizer destinati agli studenti. Prenotazioni da giovedi' 27 maggio su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, accessibile anche dal portale salutelazio.it. Le somministrazioni avverranno martedi' 1, mercoledi' 2 e giovedi' 3 giugno in oltre 80 hub vaccinali di tutta la regione. Per prenotarsi servono il codice fiscale e la tessera sanitaria. Da lunedi' 24 maggio inizio prenotazioni sul portale regionale salutelazio del vaccino J&J nelle farmacie, si accede alla farmacia prescelta previa prenotazione. Da martedi' 25 maggio avvio prenotazioni per personale aire, italiani residenti all'estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma. Tutte le prenotazioni saranno effettuate dal portale salutelazio.it (ANSA).