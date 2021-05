Roma: domenica torna "via libera",percorso in bici o a piedi

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Domenica 23 maggio torna Via Libera, il circuito ciclo-pedonale di oltre 15 chilometri che, dalle 10 alle 19, sarà dedicato a pedoni e ciclisti. La rete ciclopedonale attraverserà tutta la città. Nel rispetto delle misure anti-Covid, per questa edizione sarà garantito il percorso off-limits per auto e scooter, escludendo le attività e le iniziative di tipo statico. Tra le strade interessate dal percorso via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci e via Appia. In particolare in Via Appia Antica, tra Porta San Sebastiano e via Appia Pignatelli, domenica 23 maggio sarà consentito esclusivamente il transito pedonale e ciclabile, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (ad eccezione esclusivamente dei mezzi di soccorso e d'emergenza tecnica, della Polizia Locale e delle forze di Polizia e delle Forze Armate). I dettagli delle strade interessate sono consultabili su romamobilita.it (ANSA).