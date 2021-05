Ippica: domenica c'è 138/o Derby Italiano a Capannelle

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Domenica è il Derby Day, il pomeriggio atteso per un anno da tutto il mondo dell'ippica, quello dedicato al 138/o Derby Italiano 'Università Campus Bio-Medico di Roma'. La corsa che arriva solo una volta nella carriera di un cavallo, il giorno dei giorni, che mette in palio non solo un nome nell'albo d'oro ma anche un posto nella storia.

Il brivido della vittoria, l'agonia della sconfitta. Quest'anno, dopo l'edizione anomala del 2020, disputata il 12 luglio per la sospensione primaverile delle corse causa pandemia, il Derby Day torna alla sua collocazione naturale nel mese di maggio, domenica 23. E sarà una gran festa di sport perchè l'Ippodromo Capannelle potrà riaprire le porte al pubblico degli appassionati. In numero limitato, ma sarà il primo passo verso la normalità.

Il 138/o Derby Italiano potrà contare su una ricca partecipazione, visto che in 14 hanno confermato la presenza e tra questi 6 sono 'ospiti' esteri, alcuni di proprietà italiana: Fabilis (il cavallo inglese appartenente alla storica scuderia Juddmonte Farms fondata dal principe ed imprenditore saudita Khalid Abdullah recentemente scomparso), Isfahani (recente vincitrice del Premio Berardelli, appartenente alla Darius Racing), Quello (di Peter Schiergen), Tokyo Gold (montato da Cristian Demuro) e Alastore Juan.

A seguire ci sarà il Premio Presidemte della Repubblica, summit per gli anziani di 4 anni e oltre sui 1800 metri. Si tratta di una corsa di antica tradizione, dato che risale al 1879. (ANSA).