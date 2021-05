Europei nuoto: Quadarella oro nei 1500 sl, bronzo Caramignoli

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 sl. Ai campionati continentali di Budapest, la nuotatrice romana ha vinto con il tempo di 15'53''59. Medaglia d'argento per la russa Anastasia Kirpichnikova e medaglia di bronzo per l'altra azzurra in gara, Martina Caramignoli, in 16'05''81. Quadarella aveva già vinto giorni fa l'oro negli 800 stile libero. (ANSA).