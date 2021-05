Skateboard: 30/5 al via Mondiali Roma, è selezione Olimpiadi

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Presentati oggi allo street park di Colle Oppio i campionati mondiali di street skateboardig che saranno ospitati allo stadio Pietrangeli del Foro Italico dal prossimo 30 maggio al 6 giugno in un appuntamento dal quale usciranno gli atleti qualificati alle Olimpiadi di Tokyo.

Presenti all'evento la Sindaca Virginia Raggi, il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, il numero della Fisr Sabatino Aracu e il delegato allo sport della Regione Lazio Roberto Tavani.

"Ospitare per la prima volta i campionati mondiali di skate a Roma è un segnale di quanto le cose stiano cambiando" ha detto la Sindaca che ha parlato anche di altri spazi che nasceranno per questa disciplina: "Stiamo provvedendo a uno street park anche al Tre Fontane perché alla città mancavano questi spazi".

Dal 30 maggio al 6 giugno la location protagonista, però, sarà il Foro Italico.

"Stiamo facendo molto per valorizzare questo complesso sportivo - ha spiegato Cozzoli -. Sarà emozionante ammirare le gesta degli skaters perché porterà tanti giovani al Foro Italico. Lo spirito giovane di questo sport e la città di Roma saranno un binomio vincente per il mondo".

Ne è convinto anche Sabatino Aracu: " Questo è un punto di partenza, vogliamo che Roma diventi la Wimbledon dello skate.

Con questo sport si possono costruire storie importanti, di riscatto sociale". (ANSA).