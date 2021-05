Covid: Lazio, 558 casi, Rt in calo allo 0,8%

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Nel Lazio su oltre 11.000 tamponi (-4.348) e oltre 13.000 antigenici per un totale di quasi 25.000 test, si registrano 558 nuovi casi positivi (+92), 10 i decessi (-6), 1.035 i guariti, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.394 (-60). Le terapie intensive sono 210 (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 4.9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,2%. I casi a Roma citta' sono a quota 306. Aumentano i casi, diminuiscono i decessi, i ricoverati e le terapie intensive. L'Rt in calo a circa 0.8. (ANSA).