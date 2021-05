Al via Arf! Kids e il fumetto non è più roba da grandi

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - In attesa delle Women In Comics a Palazzo Merulana (apertura anticipata al 28 maggio) parte il 21, 22 e 23 maggio Arf! Kids alla Città dell'Altra Economia, versione in presenza dell'Area Kids del Festival romano (coproduzione ARF! Festival-Comicon con il sostegno di Regione Lazio e Lazio Crea), che riparte proprio da giovani e giovanissimi, i primi appassionati lettori di fumetti. Una grande festa, in completa sicurezza e a ingresso gratuito, dove rivivere dal vivo "storie, segni & disegni" oltre a incontrare autori, disegnare dal vivo, tra laboratori creativi, incontri, libri e letture, grazie alle librerie Giufà e Ottimomassimo. Tre le mostre in programma a partire da "Il grande Gianni De luca de Il giornalino", nel trentennale della scomparsa del Maestro, con una ricca selezione di tavole originali tratte da La Trilogia Shakespeariana, Paulus e il Commissario Spada, in collaborazione con Il Giornalino delle Edizioni San Paolo. E poi, "Questa è una mostra con i disegni di Sio", vera e propria "Sio experience" dedicata all'autore del manifesto questa edizione di Arf! Kids e vera webstar per i giovanissimi. Infine, "Tu-sai-chi - Dissennatori e Dissennatrici per Colui-che-non-deve-essere-nominato", collettiva di opere inedite ispirate al celeberrimo villain della saga di J.K. Rowling, realizzate da oltre trenta tra le migliori matite della nuova scena del fumetto italiano, come Giacomo Bevilacqua, Pera Toons, Francesco Guarnaccia, Samuel Spano, Kalina Muhova, Gloria Pizzilli, Martoz, Nova e molti altri. Una rilettura del tema del Male e delle sue tante sfaccettature, realizzata in collaborazione con Tonki e interamente a sostegno di Mediterranea Saving Humans. Tutte le opere in mostra, infatti, verranno messe in vendita e il ricavato andrà all'Ong impegnata nel salvataggio in mare di persone migranti. (ANSA).