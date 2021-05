Vaccini: Lazio, per open day maturandi 70 hub Pfizer

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Saranno 70 nel Lazio gli hub dedicati alle vaccinazioni per i maturandi nell'open day dell'1-2-3 giugno. Si tratta di tutti i centri vaccinali dove viene somministrato Pfizer che apriranno le porte non solo ai maturandi ma anche ai professori non ancora immunizzati. Dunque a due settimane dall'avvio dell'esame di maturità i circa 50mila maturandi del Lazio avranno l'occasione di vaccinarsi. Si sta studiando anche la possibilità di creare accessi dedicati negli hub per i maturandi per non sovraccaricare i centri e ritardare il flusso degli altri vaccinandi. Dal 27 maggio i maturandi potranno prenotarsi per le giornate di somministrazione delle dosi Pfizer dell'1,2,3 giugno. Le modalità di prenotazione dei maturandi saranno le stesse utilizzate per le prenotazioni del personale docente e non docente. Per prenotarsi serve il codice fiscale e la tessera sanitaria. (ANSA).