Vaccini: Lazio, 27 maggio si aprono prenotazioni maturandi

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Fitto calendario di prenotazioni per vaccini nel Lazio nella seconda metà di maggio. Da venerdì 21 maggio il Lazio apre alle classi di età 47-44 anni. Dal 24 maggio ci si potrà prenotare per i vaccini Johnson & Johnson in farmacia. Dal 25 si apriranno le prenotazioni al personale Aire, ovvero i cittadini italiani residenti all'estero, naviganti e ambasciate. Dal 26 maggio si apre alle fasce d'età 43-40 anni.

Dal 27 maggio i maturandi potranno prenotarsi per le giornate di somministrazione delle dosi Pfizer dell'1,2,3 giugno. Le modalità di prenotazione dei maturandi saranno le stesse utilizzate per le prenotazioni del personale docente e non docente. Per prenotarsi serve il codice fiscale e la tessera sanitaria. (ANSA).